Juliette, Pocah e Carla Diaz se reencontram em noitada no Rio

Ex-sisters do BBB 21, Juliette, Pocah e Carla Diaz se reúnem em noitada de vinho no Rio e divertem os seguidores com registros do encontro

As ex-sisters que participaram do BBB 21, a campeã da edição, Juliette (32), Pocah (28) e Carla Diaz (32) se reencontraram na noite de segunda-feira, 13!

Nas redes sociais, as famosas compartilharam registros do momento especial. A atriz, que está no Rio de Janeiro por conta da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, aproveitou para reencontrar as cantoras, que gravaram o programa TVZ juntas, e com quem fez amizade durante o reality show da TV Globo.

Curtindo noitada de vinho, as artistas divertiram os seguidores pela demora e uma verdadeira luta para conseguir abrir a garrafa.

Nas imagens, publicadas nos stories do Instagram, Juliette apareceu usando um abridor elétrico, mas sem sucesso. Elas ainda posaram em selfies no espelho, e Pocah brincou ao exibir que Juliette caiu no sono após taças de vinho.

Confira o reencontro de Juliette, Pocah e Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por POCAH (@pocah)

Carla Diaz enfrenta treino especial para a Dança dos Famosos

Carla Diaz foi anunciada como uma das participantes de Dança dos Famosos e já iniciou a rotina de treinos para o quadro do Domingão com Huck. Com um agravante que pode atrapalhá-la na competição, a musa enfrenta o desvio de uma vértebra, que pode causar dores na coluna. Para não precisar ser afastada do programa, ela vai encarar uma preparação especial na academia. Cássio Fidlay, o educador físico responsável pela parte muscular de Carla Diaz, revelou como tem sido a preparação para a Dança dos Famosos.

"Para a Carla Diaz, nós precisamos ter o foco total no core e paravertebrais para não haver dores na coluna, já que este é o principal motivo de ela treinar comigo no Studio First Move. Como a Carla vai ficar na ponte aérea, RJ/SP, vamos alinhar os treinos à distância e focar muito nos presenciais, principalmente aos finais de semana, para um bom desempenho e performance. A combinação de exercícios proprioceptivos, isométricos e multiarticulares são essenciais para tal atividade".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!