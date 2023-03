Com problema nas costas, Carla Diaz enfrenta treino especial para encarar a Dança dos Famosos

Carla Diaz enfrenta agravante que pode atrapalhá-la na competição

Carla Diaz (32) foi anunciada como uma das participantes de Dança dos Famosos e já iniciou a rotina de treinos para o quadro do Domingão com Huck. Com um agravante que pode atrapalhá-la na competição, a musa enfrenta o desvio de uma vértebra, que pode causar dores na coluna. Para não precisar ser afastada do programa, ela vai encarar uma preparação especial na academia.

Cássio Fidlay, o educador físico responsável pela parte muscular de Carla Diaz , revelou como tem sido a preparação para a Dança dos Famosos: "Para a Carla Diaz, nós precisamos ter o foco total no core e paravertebrais para não haver dores na coluna, já que este é o principal motivo de ela treinar comigo no Studio First Move. Como a Carla vai ficar na ponte aérea, RJ/SP, vamos alinhar os treinos à distância e focar muito nos presenciais, principalmente aos finais de semana, para um bom desempenho e performance. A combinação de exercícios proprioceptivos, isométricos e multiarticulares são essenciais para tal atividade".

O treinador também explicou sobre a importância do fortalecimento muscular de Carla Diaz para poder participar da Dança dos Famosos com segurança. "A dança, uma atividade lúdica e prazerosa, contribui muito para o desenvolvimento motor, flexibilidade e alongamentos. E a musculação pode e deve ser aliada da prática da dança, pois os exercícios resistidos de alta intensidade são essenciais para o fortalecimento de músculos utilizados na dança, principalmente para o equilíbrio corporal", contou.

"É nítido o condicionamento de quem faz musculação combinado com aeróbio na dança e de quem não faz. Principalmente quando se fala dos músculos abdominais e quadrado lombar, que são sempre exigidos. Caso eles estejam fracos, a pressão em cima das vértebras pode prejudicar a performance e até o afastamento da prática. Por isso, o fortalecimento muscular e mobilidade articular são a base de qualquer atividade corporal", finalizou sobre os treinos de Carla Diaz.