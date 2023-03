Dança dos Famosos 2023: Saiba quem vai participar da competição

Luciano Huck apresenta o elenco da nova temporada da Dança dos Famosos, do Domingão com Huck

Na noite deste domingo, 12, o apresentador Luciano Huck (51) apresentou o elenco completo da Dança dos Famosos 2023, no programa Domingão com Huck, da Globo. O elenco deste ano conta com atrizes, atores, humoristas, cantores e atletas.

O novo time de celebridades foi apresentado no palco da atração e conta com: Heloisa Perissé (56), Priscila Fantin (40), Douglas Silva (34), Juliana Alves (40), Bruno Cabrerizo (43), Rafa Kalimann (29), Daiane dos Santos (40), Linn da Quebrada (32), Nattan (22), Thiago Oliveira (38), Belo (48), Bruno Garcia (52), Carla Diaz (32), Rafael Infante (37), Gabi Melim (28) e Guito (38).

A competição começa no próximo domingo, 19. Neste ano, o time de jurados técnicos será composto por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha. A dinâmica terá uma novidade. Os participantes da Dança dos Famosos vão ser divididos em grupos e vão fazer as coreografias juntos. As notas vão ser dadas pelo conjunto da apresentação nas duas primeiras semanas de competição.