De top e legging, Carla Diaz ganha carinho do namorado após treino

Atriz Carla Diaz posta registro após treino ao lado do namorado, Felipe Becari

Redação Publicado em 30/08/2022, às 10h20

A atriz Carla Diaz (31) deixou os seguidores animados ao compartilhar registro ao lado do namorado, Felipe Becari (35), nas redes sociais!

Na noite de segunda-feira, 29, a artista treinou na companhia do vereador de São Paulo, que recentemente foi acusado de desvio de dinheiro público. No vídeo, publicado nos Stories de seu Instagram, a ex-BBB surgiu com os cabelos presos, usando top, legging e um corta-vento preto e recebeu carinho de Becari, que posou beijando o rosto da loira.

"Um treino desses...", escreveu Carla na legenda da postagem. Vale lembrar que a atriz está se preparando para viver nova personagem nos cinemas, no longa Rodeio Rock, em que fará par romântico com o cantor Lucas Lucco (31).

Carla ainda se divertiu ao mostrar o cachorro do amado, Romeu, brincando na cama com um ursinho de pelúcia, momentos antes da ida à academia.

Carla Diaz posa com o namorado, Felipe Becari, após treino:

Carla Diaz ostenta corpaço ao posar de biquíni

Carla Diaz surpreendeu seus seguidores com sua beleza mais uma vez! Na segunda-feira, 29, a atriz exibiu suas curvas definidas em fotos de biquíni na praia ao compartilhar duas fotos, curtindo o dia ensolarado na praia. Nos registros, a ex-BBB surgiu belíssima com os cabelos ao vento e arrancou elogios de seus seguidores. "O que quer que aconteça amanhã, tivemos o hoje", escreveu ela no post, citando uma frase do filme Um Dia.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!