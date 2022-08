Carla Diaz impressiona a web com o corpão ao posar de biquíni na praia: "Perfeita"

Atriz Carla Diaz impressionou a web nesta segunda-feira, 29, ao exibir fotos de biquíni na praia

Redação Publicado em 29/08/2022, às 13h43

Carla Diaz (31) surpreendeu seus seguidores com sua beleza mais uma vez! Nesta segunda-feira, 29, a atriz exibiu suas curvas definidas em fotos de biquíni na praia.

Através de seu perfil no Instagram, a namorada de Felipe Becari, compartilhou duas fotos, curtindo o dia ensolarado na praia. Nos registros, Carla Diaz surgiu belíssima com os cabelos ao vento e arrancou elogios de seus seguidores.

Nas legenda das fotos tiradas na Bahia, Carla Diaz citou uma frase do filme Um Dia: "O que quer que aconteça amanhã, tivemos o hoje", escreveu ela no post.

Nos comentários da publicação, os fãs e amigos de Carla Diaz aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da loira: "Coisa mais linda", destacou um fã. "Que maravilhosa", disse outro. "Sempre belíssima", escreveu o terceiro.

Veja o post de Carla Diaz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carla Diaz (@carladiaz)

Carla Diaz muda o visual para viver personagem no cinema

A atriz Carla Diaz está nos preparativos para novo trabalho nas telinhas e compartilhou que mudou o visual para papel nos cinemas! Após interpretar Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, a artista vai viver Lulli no filme Rodeio Rock, ao lado do cantor Lucas Lucco (31). Em seu perfil no Instagram, a ex-BBB revelou que deu uma transformada nos cabelos para as gravações do longa, que tem estreia prevista para 2023.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!