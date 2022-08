Carla Diaz muda visual para viver personagem no cinema

Atriz Carla Diaz mostra que deu uma repaginada no visual para nova personagem no filme 'Rodeio Rock', ao lado de Lucas Lucco

A atriz Carla Diaz (31) está nos preparativos para novo trabalho nas telinhas e compartilhou que mudou o visual para papel nos cinemas!

Após interpretar Suzane Von Richtofen nos filmes A Menina Que Matou os Pais e O Menino Que Matou Meus Pais, a artista vai viver Lulli no filme Rodeio Rock, ao lado do cantor Lucas Lucco (31). Nesta terça-feira, 09, em seu perfil no Instagram, a ex-BBB revelou que deu uma transformada nos cabelos para as gravações do longa, que tem estreia prevista para 2023.

"Cortei", disse Carla Diaz ao legendar o post, usando a hashtag "nova personagem". Nos comentários do post, o namorado, Felipe Becari, se derreteu: "Orgulho por ver de perto sua dedicação meu amor!!", declarou o vereador de São Paulo, amante dos animais.

Os fãs também elogiaram a gata: "Ela é a nossa atriz multifacetada", "Vem aí a nossa atriz de milhões para mais uma transformação", "Lindaaaaaaaaa", "Arrasou", "Maravilhosa", "Ansiosa", "Amei demaissss", "Você é linda de qualquer jeito".

Para o novo filme, Carla está fazendo equitação. Recentemente, ela surgiu em cima de um cavalo em vídeo publicado nas redes sociais.

