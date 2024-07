Novo visual! Jade Picon faz transformação e surge loira

A atriz e influenciadora digital Jade Picon voltou a ser loira! Após alguns anos com o cabelo castanho, ela passou por nova mudança no visual

A atriz e influenciadora digital Jade Picon está com novo visual! Nesta terça-feira, 2, a estrela surpreendeu ao voltar a ficar loira e encantou com o resultado da transformação.

A artista voltou a ficar loira para um novo projeto em sua carreira de atriz, mas não revelou os detalhes. Agora, ela se despediu do cabelo castanho que usou nos últimos anos e aderiu ao visual loiro perolado, com raiz esfumada e mechas mais claras na frente.

"Estou muito animada com essa nova fase e com a oportunidade de viver mais um personagem. A mudança para um novo loiro foi pensada para trazer uma nova identidade visual que se encaixe perfeitamente na história que iremos contar", afirmou ela.

Vale lembrar que Jade Picon usava o cabelo loiro platinado antes de entrar no Big Brother Brasil 23. Na época, ela tingiu o cabelo de castanho escuro pouco antes de entrar no confinamento e manteve os fios escuros depois disso.

Novo visual de Jade Picon - Foto: Eudora

Boné estiloso de Jade Picon

Há pouco tempo, a influenciadora digital e atriz Jade Picon aproveitou uma manhã de sol no Rio de Janeiro para fazer um treino ao ar livre. A estrela foi vista jogando futevôlei com seus amigos na praia da Barra da Tijuca e mostrou toda a sua boa forma. Porém, um detalhe no look dela chamou a atenção: O boné caríssimo!

Jade apareceu na praia com um boné da grife Givenchy. O item custa US$ 405 - cerca de R$ 2 mil. Para completar o visual, a musa surgiu com shorts branco justo ao corpo e biquíni rosa.

Vale lembrar que a jovem está longe da TV desde que terminou as gravações da novela Travessia, que foi sua primeira experiência como atriz na TV.

Fotos: Dilson Silva / AgNews