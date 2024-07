Mariana Xavier revela desilusão antes de encontro amoroso: "Desrespeito"

A atriz Mariana Xavier usou a rede social Instagram Threads para compartilhar uma experiência desagradável que viveu antes de um encontro amoroso

"Ontem eu passei por uma coisa patética: um ghosting antes do date", iniciou ela. Em seguida, a atriz contou que o sumiço aconteceu depois de combinarem o encontro. Mas, felizmente, ela não chegou a sair de sua casa. "Felizmente, não cheguei a me arrumar e ir até algum lugar, mesmo assim [tomar um] bolo sem explicação é muito indigesto", completou a artista.

"Tipo da situação em que a gente torce pra ter acontecido algo muito grave, pra ter justificativa pro sumiço em cima da hora. Mas em geral é só escrotidão e desrespeito mesmo. Já aconteceu com vocês?", quis saber a famosa. Depois de ser respondida por algumas pessoas, ela fez uma observação: "Não é uma coincidência que só mulheres estejam respondendo... vocês sabem, né?".

Internautas relatam situações parecidas

Nos comentários, os internautas relataram ter passado por situações parecidas. "Já! E era meu aniversário! Ele disse que fazia questão de jantar comigo nesse dia etc! Me arrumei e fiquei plantada esperando", contou uma. "Aconteceu comigo no primeiro date depois do divórcio. Fiquei sem entender. Pra quê marcou?", contou outra. "Você tentando recomeçar a vida amorosa e um balde de água gelada de cara", reagiu Mariana.

"Aconteceu comigo mês passado, seria o primeiro encontro, ele parecia animado e simplesmente sumiu no dia, eu fiquei sem entender nada depois q confirmei que ele tava vivo e o celular funcionando. Pior é a gente ficar tentando achar um motivo, às vezes até se culpar, que ódio!", relatou outra internauta.

E Mariana reagiu: "Esse seria o primeiro encontro também. Tava pré-combinado pra umas 20h e por volta das 17h o bonito parou de se comunicar. O estranho é que a conversa no app tb sumiu. Ou desfez o match ou excluiu o perfil. Desconfio até de que pudesse ser fake".

