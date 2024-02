Jade Picon usa boné caríssimo durante treino na praia

Longe da TV desde o fim da novela Travessia, Jade Picon é flagrada na praia e o boné rouba a cena, já que é um item de grife

A influenciadora digital e atriz Jade Picon aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 1º, para fazer um treino ao ar livre. A estrela foi vista jogando futevôlei com seus amigos na praia da Barra da Tijuca e mostrou toda a sua boa forma. Porém, um detalhe no look dela chamou a atenção: O boné caríssimo!

Jade apareceu na praia com um boné da grife Givenchy. O item custa US$ 405 - cerca de R$ 2 mil. Para completar o visual, a musa surgiu com shorts branco justo ao corpo e biquíni rosa.

Vale lembrar que a jovem está longe da TV desde que terminou as gravações da novela Travessia, que foi sua primeira experiência como atriz na TV.

Fotos: Dilson Silva / AgNews

Perrengue em casa

A atriz e ex-BBB Jade Picon usou as redes sociais para compartilhar um grande susto que passou ao lado de uma amiga que está em sua casa, no Rio de Janeiro. Em seu perfil, ela contou que um box de vidro explodiu assim que a visita entrou no banheiro.

Ela, então, explicou que foi surpreendida com uma ligação de vídeo da própria amiga no cômodo. "Hora que eu atendo, ela está parada e fala 'Jade, vem para cá agora'. Gente, eu já comecei a ter uma crise de riso de nervoso, saí correndo. Você não imagina nada, né? Hora que eu chego, o box explodiu em cima dela", relatou.

E completou: "Sabe essas histórias de box que explodem nas pessoas? Acabou de acontecer. Mas nada [de grave] aconteceu, está tudo bem. Mas que susto". Na sequência, Jade Picon explicou novamente que, quando fica nervosa, acaba tendo crise de riso.

"Eu cheguei lá, com ela estática, box explodido e eu estava morrendo de rir, ela começou a rir também, as duas rindo de nervoso. Eu peguei uma toalha, coloquei no chão para ela pisar, fui ajudando a tirar os cacos [de vidro]. Mas ufa! Não teve nenhum corte grave, nada demais, só o susto, né!", disse. E finalizou: "Agora é trocar esse box, mas que medo... será que é por conta do calor? O que é isso?".