Jade Picon conta que box de vidro explodiu sozinho: 'Rindo de nervoso'

A atriz e ex-BBB Jade Picon revelou o grande susto que passou em sua casa ao se deparar com o box do banheiro 'explodindo'

A atriz e ex-BBB Jade Picon usou as redes sociais para compartilhar um grande susto quepassou nesta quinta-feira, 18, ao lado de uma amiga que está em sua casa, no Rio de Janeiro. Em seu perfil, ela contou que um box de vidro explodiu assim que a visita entrou no banheiro.

Ela, então, explicou que foi surpreendida com uma ligação de vídeo da própria amiga no cômodo. "Hora que eu atendo, ela está parada e fala 'Jade, vem para cá agora'. Gente, eu já comecei a ter uma crise de riso de nervoso, saí correndo. Você não imagina nada, né? Hora que eu chego, o box explodiu em cima dela", relatou.

E completou: "Sabe essas histórias de box que explodem nas pessoas? Acabou de acontecer. Mas nada [de grave] aconteceu, está tudo bem. Mas que susto". Na sequência, Jade Picon explicou novamente que, quando fica nervosa, acaba tendo crise de riso.

"Eu cheguei lá, com ela estática, box explodido e eu estava morrendo de rir, ela começou a rir também, as duas rindo de nervoso. Eu peguei uma toalha, coloquei no chão para ela pisar, fui ajudando a tirar os cacos [de vidro]. Mas ufa! Não teve nenhum corte grave, nada demais, só o susto, né!", disse. E finalizou: "Agora é trocar esse box, mas que medo... será que é por conta do calor? O que é isso?".

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram

