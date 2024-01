MC Daniel e Jade Picon curtem férias juntos em Fernando de Noronha

MC Daniel e Jade Picon não se desgrudam e ganham torcida dos seguidores durante temporada juntos em Fernando de Noronha

O cantor MC Daniel e a atriz Jade Picon estão aproveitando suas férias em Fernando de Noronha. Nas redes sociais, os artistas têm compartilhado momentos descontraídos juntos e não se desgrudaram durante a temporada de descanso na ilha paradisíaca. Por isso, não demorou para começarem as especulações, mas ao que tudo indica, eles são apenas bons amigos.

Nesta quinta-feira, 11, o funkeiro invadiu o perfil da influenciadora no Instagram para fazer uma brincadeira. Daniel fingiu ser Jade e ironizou a rotina da famosa: “Querido diário, hoje eu não amanheci em Paris, mas estou feliz, porque Noronha é minha casa. Querido diário, acordei, comi peito de peru, um mamão diet e ovos em conserva”, disse o cantor.

“Hoje eu vesti uma roupa que comprei na Grécia, quando fui fazer fotos para Victoria 's Secrets, com a galera que conheço dos Estates [Estados Unidos]. Agora estou na piscina e quero comer comidas caras por Noronha. Jade tem o que quer na hora que quer”, Daniel brincou com o meme da atriz na novela da Globo 'Travessia', em que interpretou 'Chiara'.

“Querido diário, hoje eu não estou comendo em um prato de ouro maciço. É um prato de papelão, em Noronha”, Daniel divertiu os seguidores com a brincadeira. Mas essa não foi a única aparição que eles fizeram juntos. A última publicação do funkeiro na rede social é justamente um álbum de fotos ao lado da morena e de seu irmão, Leo Picon.

Nos comentários, alguns dos seguidores iniciaram as suposições de um romance, enquanto outros defendem que eles são apenas amigos: “Quem shippa ele com a jade?”, perguntou um admirador, que recebeu milhares de likes. “Daniel não pode aparecer com mais ninguém que o povo acha que é casal”, disse outra. “Ficam lindos juntos”, escreveu outro.

Apesar da torcida dos seguidores, Jade e Daniel não se pronunciaram sobre as especulações. Inclusive, a atriz estaria vivendo um romance com outra pessoa. Solteira e feliz, a influenciadora fez a fila andar e foi vista em clima de romance neste final de semana com um bonitão conhecido por ter conquistado o coração de famosas. Já o cantor viveu um breve affair com Yasmin Brunet, que está confinada no BBB.

Jade Picon estaria vivendo affair com Marlon Teixeira:

Jade Picon estaria muito bem acompanhada em sua viagem. Além dos amigos, ela teria sido vista com com Marlon Teixeira, que viveu um romance com a atriz Grazi Massafera. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'. Ela conta que os dois ficaram ao se encontrarem em uma festa no Mirante do Boldró, em Fernando de Noronha; saiba mais sobre o modelo.