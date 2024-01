Jade Picon é flagrada aos beijos com ex de Grazi Massafera e outras famosas

Jade Picon é flagrada aos beijos com ex de Grazi Massafera; bonitão é conhecido pela longa lista de artistas que já "pegou"

Solteira e feliz, a influenciadora Jade Picon fez a fila andar e foi vista em clima de romance neste final de semana com um bonitão conhecido por ter conquistado o coração de outras beldades. De férias e curtindo a vida, ela foi vista os beijos com o modelo.

Trata-se de Marlon Teixeira, que viveu um romance com a atriz Grazi Massafera. As informações são da colunista Fábia Oliveira, do 'Metrópoles'. Ela conta que os dois ficaram ao se encontrarem em uma festa no Mirante do Boldró, em Fernando de Noronha.

Na última semana, Grazi Massafera desabafou após notícias afirmaram que ela e o modelo teriam terminado o romance, especulação que foi noticiada pela imprensa com grande destaque. “Mal cheguei de uma mini folga por conta das festas de fim de ano e vi uma notícia sobre um fim de namoro meu (que não tive)”, iniciou ela.

A atriz então esclareceu que os dois nunca namoraram de fato. “Mas só estão atrasados ou é falta de notícias como essa mesmo? Marlon [é uma] pessoa linda que virou amigo, mas não nos vemos há meses. Só vejo cidade cenográfica há um bom tempo. Bora parar de criar namorados pra quem não tem namorado, de consumir notícia fake (e velha). Aproveitem que virou o ano, deixa o povo beijar e ser feliz — mas não criem o que nunca existiu”, concluiu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marlon Teixeira (@marlontx)

Quem é Marlon Teixeira?

Além de ter sido apontado como suposto affair de Grazi Massafera no ano passado, Marlon Teixeira já viveu vários romances com outras famosas, que vão de Bruna Marquezine a Débora Nascimento. O moreno, inclusive, já até deu um beijo ubermodel, Gisele Bündchen e tem fama de pegador, já que possui uma longa lista de famosas em suas conquistas.