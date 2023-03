Quem é Marlon Teixeira? Suposto affair de Grazi Massafera já namorou atrizes

Marlon Teixeira já deu beijo em Gisele Bündchen e namorou Bruna Marquezine e Débora Nascimento

Marlon Teixeira (31), modelo de longa data, já viveu romance com muitas famosas, que vão de Bruna Marquezine (27) a Débora Nascimento (37). Atualmente, as suspeitas são de que o galã esteja vivendo um affair com Grazi Massafera (40), com quem foi flagrado aos beijos em um aeroporto. Considerado um dos 60 rostos mais bonitos de 2021 pela lista anual da TC Candler, o modelo arrrasa nas passarelas internacionais há anos e até já deu beijo em Gisele Bündchen (42).

Marlon Teixeira parece estar trocando amores com Grazi Massafera. A atriz, que já foi casada com Cauã Reymond (42) e terminou seu relacionamento com Caio Castro (34) em 2021, foi avistada aos beijos com o jovem modelo em um aeroporto nesta terça-feira, 7. Sem fazer questão de esconder o romance, mas também não assumindo o namoro, os dois levantam suspeita de estarem juntos desde o início do ano, quando fizeram uma viagem juntos para Fernando de Noronha.

Antes da atual amada, Marlon Teixeira viveu romance com Débora Nascimento em 2021 e o namoro ganhou até declaração no Instagram. Com um lindo registro em que surgiu agarradinha ao modelo em um cenário paradisíaco, a atriz aproveitou a oportunidade para se declarar com um poema de Adília Lopes.

"Meu infinito particular! Nunca saberei se me interesso por estrelas. Se me interesso por um rapaz que se interessa por estrelas já não me lembro. Se vi primeiro o rapaz. Se quando vi o rapaz vi as estrelas", escreveu a atriz na postagem.