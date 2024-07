Gil do Vigor encanta ao mostrar momento em família: "Realizando um sonho"

O economista e ex-BBB 21 Gil do Vigor usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito de sua viagem em família para a Disney de Paris

O economista e ex-BBB 21 Gil do Vigor usou as redes sociais para compartilhar um clique inédito de sua viagem em família para a Disney de Paris. Na imagem, ele aparece ao lado da mãe, Jacira, da irmã, Juliana, e dos sobrinhos, Davi, Pietro e Arthur, todos usando acessórios inspirados no Mickey e na Minnie.

"Realizando um sonho", escreveu ele na legenda da publicação. Nos comentários, os internautas reagiram com muitos elogios. "Eu fico muito muito feliz com a alegria de vocês. Que venham muitas alegrias e vitórias para essa famila adorável", disse um. "Tão bom ver o brilho no olhar de todos. Curtam bastante", disse outra. "Viajar em família e bom demais. Vocês merecem muito", comentou uma terceira.

Gil do Vigor reflete sobre número de publicidades fechadas desde o BBB 21

Recentemente, Gil do Vigor usou as redes sociais para compartilhar as conquistas que teve desde sua participação no BBB 21. Em seu perfil oficial no Instagram, o pernambucano falou sobre o sucesso na carreira e apareceu na frente de um banner com diversas marcas para as quais trabalhou nos últimos três anos.

"Em 2024 completam três anos em que eu iniciei essa jornada com publicidade. Eu só tenho gratidão a Deus por ter me dado essa oportunidade. Carrego também muita gratidão ao Big Brother Brasil por ser o responsável por abrir essas portas e gratidão às marcas que me acompanharam", esreveu na legenda da publicação.

Na sequência, Gil agradeceu a todos que o apoiaram durante essa fase. "Meu coração se enche de alegria quando eu reflito sobre essa jornada tão linda que construímos juntos. Quero agradecer também a minha equipe e a todo mundo que esteve ao meu lado e me apoiou".

"A minha família e aos meus Vigorosos e Vigorentos, incansáveis, que apoiam esse acadêmico que estuda, trabalha, mas também que se comunica. Eu amo muito vocês! Muito obrigado", finalizou o ex-brother.