Angélica posa com roupa fitness e recebe elogio de Xuxa

Angélica arrasou ao posar um look fitness na cor branca e recebeu um elogio de ninguém mais ninguém menos do que Xuxa Meneghel

Ao que parece, não existe rivalidade nenhuma entre Angélica e Xuxa Meneghel. As apresentadoras estão sempre trocando mensagens carinhosas na web e nesta quinta-feira, 4, não foi diferente.

Em seu Instagram Stories, Angélica compartilhou uma foto em que aparece com roupa de academia. A famosa deixou a barriga à mostra ao posar com um conjunto de top e calça na cor branca.

Xuxa fez questão de republicar a foto da amiga com um elogio carinhoso. "Como está linda", escreveu ela ao repostar a imagem.

Entre os anos 1980 e 2000, as apresentadoras eram consideradas rivais por comandarem programas concorrentes destinados ao público infantil.

Boa forma

Esta não foi a primeira vez que Angélica exibiu a sua boa forma. A apresentadora arrancou suspiros dos seus fãs ao mostrar uma nova foto nas redes sociais. A estrela registrou quando estava renovando o bronzeado na área externa de sua mansão.

Na imagem, ela surgiu apenas de biquíni verde estilo fio-dental e deixou à mostra suas curvas impecáveis e a barriga reta. “Que frio hein”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Musa”, disse um seguidor. “Dona de toda a beleza do mundo, deusa”, declarou outro. “Gata demais”, comentou mais um.

Recentemente, a famosa fez revelações sobre sua vida íntima com Luciano Huck. Em entrevista à Ela, do jornal O Globo, a loira falou sobre ter entrado na menopausa aos 43 anos e até se abriria sua relação e adotaria um relacionamento não monogâmico com o amado, com quem tem três filhos e está há 20 anos.

"Não [pensamos em deixar de ser monogâmicos]. Mas a gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos", a apresentadora opinou sobre o assunto e afirmou que não pensa em abrir o casamento atualmente; saiba mais detalhes!