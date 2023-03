BBB 23: Cara de Sapato é acusado de assédio após prender Dania Mendez

Após apontarem assédio de MC Guimê, internautas falam que Cara de Sapato também foi desrespeitoso com a mexicana Dania Mendez

Após MC Guimê (30) ser acusado de assédio durante sua festa do líder na casa do BBB 23, na madrugada desta quinta-feira, 16, Cara de Sapato (33) também passou dos limites com Dania Mendez (31).

Nas redes sociais, internautas falam que os dois não respeitaram a mexicana e também acusam o lutador de MMA de assédio, pedindo pela expulsão do brother no confinamento.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o atleta para Domitila. No Quarto Fundo do Mar com Dania, Cezar Black, Amanda, Marvvila, e Domitila, Sapato ficou um tempo abraçando forte a mexicana, e depois deu um selinho em Dania. “Sapato atrevido”, disse ela.

Já se preparando para dormir após a festa, o lutador se jogou na cama onde Dania estava. "Você tá louco, Sapatito, o que está fazendo?", questionou ela, que disse ainda que o brother estava bêbado e era maluco.

Após as imagens, os fãs se incomodaram e criticaram a insistência de Cara de Sapato. Alguns chegaram a comentar que ele teria usado golpes de Jiu-Jitsu para prender Dania na cama.

"Em menos de 24 horas, a Dania teve sua privacidade violada e sua identidade cultural e origem questionada pelo Fred Bruno, e foi assediada pelo Guimê e Cara de Sapato. Isso não pode ser levado adiante. O que difere isso da fala do Fop para Bruna? Apenas os autores e vítima", disparou um. "O Sapato imobilizando a Dania pra tentar algo com ela depôs de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo Guime. DANIA MERECE RESPEITO! NÃO É NÃO! EXPULSÃO É O MÍNIMO", pediu outra. "Se isso aqui não é motivo de expulsão então eu não sei o que é, imagina o Alface ou o Black fazendo uma cena escrota dessa", comentou mais uma.

Confira a repercussão do momento de Cara de Sapato e Dania Mendez:

Em menos de 24 hrs, a Dania teve sua privacidade violada e sua identidade cultural e origem questionada pelo Fred Bruno, e foi assediada pelo Guimê e Cara de Sapato.

Isso não pode ser levado adiante. O que difere isso da fala do Fop para Bruna? Apenas os autores e vítima. #BBB23https://t.co/g2FOQUlXBo — mark (@soueuomark) March 16, 2023

o sapato imobilizando a dania pra tentar algo com ela depôs de ter forçado um beijo e depois dela ter tido o corpo violado pelo guime

DANIA MERECE RESPEITO! NÃO É NÃO! EXPULSÃO É O MÍNIMO #bbb23pic.twitter.com/pbLDLSPp4o — bruna | caravana RBD TOUR (@caravanarbd) March 16, 2023

Dania tentando ser simpática, mas dá pra ver nitidamente que ela está desconfortável...

isso deveria dar expulsão pic.twitter.com/t4OAXsfRQy — Letty (@Lehagiota) March 16, 2023

Sapato usa a força dele pra impedir que a Dania se afaste dele, mesmo ela tentando se desvencilhar, e ele a beija a força. Isso é ASSÉDIO e pra mim é motivo claro pra expulsão! Quando irão aprender? Bronca do Tadeu não é suficiente! #BBB23#RedeBBBpic.twitter.com/W3lAIwulwJ — Bia Wheats ˢᶜᶜᵖ 🇧🇷 (@biatrigo) March 16, 2023

Os moralista da sociedade, vivem apontando o dedo e dizendo que tal pessoa é ofensiva. Olha agora eles sendo desmascarados. Posso pedir expulsão pra assediador? #bbb23pic.twitter.com/Wz3WMFFxmN — Binho Fofoqueiro - #bbb23 (@binhofofoqueiro) March 16, 2023

Sapato imobilizou a Dania, segurando as pernas dela com o joelho, segurou as mãos dela e subiu em cima dela depois de imobilizada. Dá a impressão se não tivesse câmeras ia estrup@r a moça. Que vergonha! Isso não tem bronca que resolva. Isso é crime! #sapatoexpluso#expulsaopic.twitter.com/MiXlK8Pto0 — Anjynha (@_anjynha) March 16, 2023

Se isso aqui não é motivo de expulsão então eu não sei o que é,imagina o Alface ou o Black fazendo uma cena escrota dessa pic.twitter.com/ogmftp3soK — Fabii Alves (@Fabiana05565957) March 16, 2023

Volto a dizer, se Cezar ou Alface tivessem feito um décimo do que Guimê e Sapato fizeram na festa, já estaria rolando tag de assédio e rolaria expulsão na certa. Mas como são os brancos, famosos e blindados, não vai acontecer NADA!#BBB23 — BOLEIRO NEM É GENTE (@zebradejuliet) March 16, 2023

