BBB 23: Cara de Sapato dá beijo em mexicana e vai para o edredom: ''Atrevido''

Encantado com a mexicana Dania Mendez, Cara de Sapato dá beijo na artista durante a festa e acaba carícias no cobertor

A entrada da mexicana Dania Mendez está dando o que falar na casa do BBB 23. Após chegar no reality na tarde desta quarta-feira, 15, a artista deixou o atleta Cara de Sapato com uma carinha meio estranha. Muita gente achou que o brother estava encantado com a participante e o que se acreditava acabou sendo confirmado na madrugada desta quinta-feira, 16.

Interessado pela influencer, o lutador ficou por perto dela e em certo momento resolveu dar uma investida na moça. A tentativa de beijo aconteceu durante a festa do líder Mc Guimê quando foram para o Quarto Fundo Mar, local onde está as malas dela e onde ela irá dormir.

"Todas as mulheres te olham", disse Dania Mendez para Sapato, que mais cedo a recepcionou fazendo até um lanchinho na cozinha. Não entendendo o espanhol da artista, ele pediu para Domitila explicar o que ela havia fala.

"Tentei dar uma bitoca nela, mas levei um fora", lamentou o lutador de MMA. Pouco depois, Dania Mendez entrou no Quarto Fundo do Mar com Domitila Barros, Cara de Sapato, Marvvila, Cezar e Amanda. O lutador abraçou Dania, e Amanda brincou com os dois: “Sapatito? Bitoco?”.

Abraçado com a mexicana, ele dá um selinho logo após a médica deixar o quarto. Dania Mendez então brincou: “Sapato atrevido!”.

Apesar de ser apenas um beijinho de amigos, como dito pelo brother, eles acabaram indo para o edredom dar continuidade nas carícias.

Veja o momento:

Mexicana zoa aparência de Cara de Sapato e brothers gargalham: "Esculacho"

Ela já chegou causando! Após entrar na casa do BBB23 nesta quarta-feira, 15, Dania Mendez protagonizou um momento absurdo. É que ela foi empurrada pelos brothers para os braços de Cara de Sapato.

Só que a sister já vivia um romance dentro da edição mexicana do programa. Lá, ela se envolveu com Arturo Carmona, um ator mexicano, de 46 anos. O galã já participou de novelas por lá, incluindo o sucesso "Duelo de Pasiones", e o seriado "Los Ricos También Lloran", em 2022.

Ao falar do rapaz, ela começou elogiando. "Ele é um homem belo, lindo", disse. Os brothers então perguntaram se ele era parecido com o Sapato. Ela titubeou e procurou um adjetivo para diferenciar os dois. "É um pouco mais… forte", afirmou ela provocando gargalhadas.

Ela tentou consertar dizendo que o brasileiro também era bonito, mas o estrago já estava feito."Começou o esculacho", disse um dos brothers percebendo o constrangimento do lutador.