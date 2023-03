BBB23: Mexicana zoa aparência de Cara de Sapato e brothers gargalham: "Esculacho"

Mexicana zoa aparência de Cara de Sapato ao entrar na casa; veja o momento

Ela já chegou causando! Após entrar na casa do BBB23 nesta quarta-feira, 15, Dania Mendez protagonizou um momento absurdo. É que ela foi empurrada pelos brothers para os braços de Cara de Sapato.

Só que a sister já vivia um romance dentro da edição mexicana do programa. Lá, ela se envolveu com Arturo Carmona, um ator mexicano, de 46 anos. O galã já participou de novelas por lá, incluindo o sucesso "Duelo de Pasiones", e o seriado "Los Ricos También Lloran", em 2022.

Ao falar do rapaz, ela começou elogiando. "Ele é um homem belo, lindo", disse. Os brothers então perguntaram se ele era parecido com o Sapato. Ela titubeou e procurou um adjetivo para diferenciar os dois. "É um pouco mais… forte", afirmou ela provocando gargalhadas.

Ela tentou consertar dizendo que o brasileiro também era bonito, mas o estrago já estava feito."Começou o esculacho", disse um dos brothers percebendo o constrangimento do lutador.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Arturo Aram Carmona Rodriguez (@arturo.carmona)

ELA CHEGOU!

A mexicana Dania Mendez já está na casa do BBB 23, da Globo. Ela é a participante do reality show La Casa de Los Famosos que foi escolhida para participar do Big Brother Brasil por alguns dias. A chegada dela na atração aconteceu na tarde desta quarta-feira, 15, após o toque do Big Fone.

Enquanto os brothers e sisters do BBB 23 estavam reunidos no jardim, o Big Fone tocou e foi atendido por Cezar Black. A voz misteriosa do Big Boss falou em espanhol com um recado de que todos os participantes deveriam ir para a porta de saída do programa porque uma surpresa iria chegar. Inicialmente, Black achou que era um trote. Porém, rapidamente a porta se abriu e Dania chegou.