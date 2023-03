BBB23: Imprensa mexicana condena assédio sofrido por Dania Mendez

Durante festa do líder, Dania Mendez sofre assédio e imprensa mexicana detona atitude de brasileiros

Na última quarta-feira, 15, durante a Festa do Líder, algumas situações irritaram bastante os espectadores do Big Brother Brasil 23. A influenciadora mexicana Dania Mendez acabou sofrendo assédio por parte de alguns dos participantes do reality, sendo que o cantor de funk MC Guimê passou sua mão na bunda da modelo, enquanto o lutador de MMA Antônio Cara de Sapato tentou beijá-la à força durante a madrugada.

E a imprensa mexicana, país natal de Dania, que veio para a casa mais vigiada do Brasil por conta do intercâmbio de integrantes com o reality La Casa de Los Famosos, detonou as cenas vividas pela influenciadora nesta quinta-feira, 16.

O site mexicano Trenddetail chamou a atenção para a cena, descrevendo a situação toda como “incômoda”. Tanto os brasileiros, quanto os gringos, detonaram e muiot as atitudes dos dois confinados com a nova integrante do elenco. De acordo com o site, “em uma das situações, o homem da Paraíba aparece imobilizando sua colega para forçá-la e lhe dar um beijo, depois da festa do líder”.

Já outro site, o El Nuevo, descreveu o momento como uma “situação assombrosa”. “As imagens do pay-per-view mostram o momento em que o esportista tenta, por várias vezes, beijar a mexicana, enquanto Mendez diz ‘não’, ‘chega’, ‘chega, louco’. Finalmente, o participante do ‘Big Brother Brasil’ a cobriu com um edredom e a beijou”, relataram.

Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciadora mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela. Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline, o youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.