BBB23: Fred Desimpedidos debocha de momento que invadiu malas de Dania

Em conversa, Fred Desimpedidos faz pouco caso sobre invasão imprudente de mala de mexicana

Enquanto conversava com a psicóloga Sarah Aline na cozinha do Big Brother Brasil 23, o youtuber Fred, do canal Desimpedidos, confessou realmente ter invadido a privacidade da nova integrante do reality, a influenciador mexicana Dania Mendez, ao mexer nas malas dela após sua chegada na última quarta-feira, 15.

Fred contou que foi até o quarto Fundo do Mar acompanhado da cantora de pagode Marvvila, para poder bisbilhotar nos pertences da mexicana, visto que estava crente que ela uma atriz colocada pela produção para mexer com a cabeça dos brothers da casa mais vigiada do país.

O youtuber ainda debochou da situação, dizendo que esperava encontrar produtos brasileiros na mala da influenciadora. Porém, ao abrir o zíper da bolsa, achou apenas calcinhas. “Eu e a Marvvila mexemos no bagulho dela. Já chegou imagina lá e tem um Natura? Um Avon?”, ironizou Fred.

Ainda desconfiado sobre Dania, Fred diz que não sabe qual será o papel da mexicana no jogo. “E nós, né, Sarinha? Desconfiando para car*lho do bagulho, cheio de certeza que era mentira”, confessou o youtuber. “É que é uma história tão bizarra”, completou a psicóloga. “Bizarra, como meteram a mina no avião vendada?”, questionou Fred.

gente é sério que fred e marvvila mexeram na mala da dania??

plmdd esse BBB já devia ter acabado, é cada cena constrangedora.. pic.twitter.com/BaC06f2Vd5 — ondejacyviu (@JacyCarvalho) March 16, 2023

Lexa desabafa após ver cenas de MC Guimê no BBB 23

A cantora Lexa fez um novo desabafo nas redes sociais no início da tarde desta quinta-feira, 16, após ver as cenas do marido, MC Guimê, passando a mão no corpo da mexicana Dania Mendez durante uma festa no BBB 23, da Globo.

“Todo mundo que me acompanha no Instagram viu toda a minha dedicação nos últimos meses para ver o Guimê brilhar. Guimê me conheceu com 19 anos, hoje eu tenho 28, eu cresci e amadureci ao lado dele e ele nunca foi essa pessoa. Eu estou assustada, triste e decepcionada. Dói demais!”, disse ela.

E completou: “Eu estou arrasada, eu estou no fundo do poço. Estou machucada e não tenho força para nada. Não assistirei mais o programa e me retiro completamente desse cenário. Obrigada pelo carinho de todos, mas agora é hora de cuidar de mim”.