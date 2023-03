BBB23: Guimê passa dos limites, acaricia sister, bebe demais e se acidenta: "Vexame"

Guimê passa dos limites em festa no BBB23 e sofre duras críticas nas redes sociais; veja

O comportamento de MC Guimê durante a festa que rolou no BBB23 na madrugada desta quinta-feira, 16, gerou grande repercussão nas redes sociais. O marido de Lexa exagerou no comportamento e precisou ser contido pelos brothers.

Visivelmente embriagado, o brother chegou a citar a esposa logo no começo da festa. “Ela me endireitou muito. Se fosse pra viver numa vida de fama e morrer, eu não queria. Eu sou um cara que tenho minha missão no propósito, e a Lexa me ajudou muito”, disse ele.

Só que mais tarde, o cantor acabou protagonizando cenas lamentáveis. É que ele ficou encarando e tentou por mais de uma vez acariciar Dania Martinez . No momento mais absurdo, ele acariciou as costas da sister, que retirou a mão do cantor. Em outro flagra que circula nas redes sociais, ele colocou a mão no bumbum da mexicana. Nas redes sociais, o público se revoltou com a atitude do cantor. Mas, o vexame não parou por aí.

Mais tarde, já por volta das 4h, Guimê acabou sofrendo uma queda e se machucado. O momento não foi captado pelas câmeras e nem transmitido ao público - só foi possível ver o rapper estirado no chão. Imediatamente, os brothers correram para socorrer o cantor.

Nas redes sociais, fãs ficaram perplexos com o comportamento do rapper. "Que vexame, isso foi assédio", disse um. "Vai dar bom não. O mais escroto é atacarem Lexa. O preço da exposição é alto, mas rentável", disse outro. "Estou simplesmente perplexo", comentou um terceiro.

LEXA SE PRONUNCIOU

Horas depois do ocorrido, Lexa tirou de seu perfil no Instagram a frase "Team Guimê", que significa sua torcida para o esposo e se pronunciou em seu Twitter dizendo que está abalada e por isso irá se afastar por um tempo.

"Eu sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas… quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar… não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer", contou ela como tem sido sua vida desde que o parceiro entrou para o reality.

Veja:

guimê tentando passar a mão na bunda da dania a todo custo, nojento pic.twitter.com/ZgZ2dgfO1Q — vini. 🇲🇽 (@maIibulox) March 16, 2023