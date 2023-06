Quem é Agatha Sá? Influenciadora está namorando Filipe Ret

Filipe Ret aproveitou o Dia dos Namorados para assumir namoro com a influenciadora Agatha Sá

Filipe Ret (37) aproveitou o Dia dos Namorados nesta segunda-feira, 12, para assumir o namoro com a influenciadora Agatha Sá (23). Com cliques nas redes sociais, os dois celebraram a união, mas o romance já estava no ar entre os artistas desde maio, quando o casal passou a ser flagrado pelos fãs do rapper.

Com 118 mil seguidores no Intagram, número que vem aumentando após o anúncio do namoro com Filipe Ret , Agatha Sá também soma mais de 100 mil fãs no TikTok. A influenciadora costuma publicar fotos de viagens, rotina de treinos e momentos de lazer, além de ter completado as publicações com uma foto ao lado do amado nos stories.

Natural de Nova Olinda do Norte, no interior do Amazonas, Agatha Sá mora atualmente em Manaus, na capital do estado. Com 23 anos, a influenciadora também estudou Educação Física na Universidade Federal do Amazonas. Os dois estariam vivendo um affair desde maio deste ano, quando foram flagrados juntos ao desembaracarem no aeroporto e em outros encontros. Acompanhado o cantor em shows e viagens pelo país, Agatha Sá até se envolveu em uma polêmica recentemente com o amado, antes de assumir o namoro.

