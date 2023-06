Como Mel Maia e MC Daniel se conheceram? Atriz tomou inciativa com cantada

Relembre como o romance entre Mel Maia e MC Daniel começou após cantada da atriz

Mel Maia (19) e MC Daniel (24), que estão namorando desde janeiro deste ano, foram alvo de rumores de um término do relacionamento nesta terça-feira, 7. Relembre como o casal se conheceu, quando a atriz tomou a iniciativa no começo da relação e se declarou para o funkeiro com uma cantada.

No podcast Denílson Show, MC Daniel abriu o jogo sobre o início do relacionamento, mas revelou que não imaginava que Mel Maia se interessaria por ele: "Atriz da Globo? Esquece, eu do Taboão [da Serra], se der uma investida nela, ela vai logo me por no meu lugar, 'se toca, garoto'".

"Mel Maia, pegaria, mas não sei... Se um dia ela quiser provar de um Nesquik, estamos aí. O bagulho chegou nela. Ela que me deu ideia, eu joguei o lance, falei, 'ela vai vir', sou confiante no meu taco", explicou MC Daniel . O funkeiro contou que o contato com Mel Maia veio de maneira repentina, quando a atriz fez uma ligação para ele: "Do nada, meu telefone tocou em uma ligação de vídeo, eu estava voltando de um show. Era ela e um amigo meu. Nós trocamos ideia, resenhamos. Ela falou: 'Vi no podcast você falando que me pegaria'. Resenha, resenha e ela desligou. Falei com os caras, se ela deixar eu falar, eu vou ganhar".

Leia também: Quem é MC Daniel? Funkeiro é namorado de atriz de Vai na Fé