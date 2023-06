Mel Maia e MC Daniel terminam namoro após desentendimentos, dizem amigos próximos

Mel Maia e MC Daniel terminam namoro; eles estão inclusive em países diferentes

Chegou ao fim o romance entre a atriz Mel Maia e o cantor MC Daniel. Pelo menos é o que garantem amigos próximos que estão surpresos com a decisão tomada pelo casal que parecia muito apaixonado nas redes sociais.

As informações são do portal LeoDias.com, que disse que ambos estão abalados. Após uma série de desentendimentos, o cantor foi flagrado sem aliança em vídeos publicados nas redes sociais, algo que também confirmou a informação.

Vale lembrar que, neste momento, ambos estão inclusive em países diferentes. Enquanto MC Daniel está em Paris, na França, fazendo shows, a atriz está nos Estúdios Globo gravando cenas novela Vai Na Fé. Até o momento, nenhum dos dois deu qualquer indício de crise nas redes sociais.

Antes de Paris, o cantor passou por Portugal, onde foi às lágrimas em um show. “Era um propósito de vida, na Europa fazendo um show. Dar valor para esse momento, desfrutem! Lembrem da vida de vocês, tudo o que passamos. Não estou no corre só por mim, sempre que me atacarem, lembrem-se disso”, comentou o cantor de funk, bastante emocionado antes de se apresentar para seus fãs portugueses.

MC Daniel é cantor de funk e ficou conhecido com o apelido 'Falcão do Funk'. Ele é nascido em Taboão da Serra, na Zona Sul da cidade de São Paulo. Com apenas 24 anos de idade, o famoso estourou no ano de 2022 com suas músicas e seu jeito irreverente de levar a vida. Ainda no ano passado, engatou um relacionamento com a atriz Mel Maia, após meses de especulações.

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar Mel Maia

O cantor MC Daniel, resolveu abrir o jogo e revelou na internet e revelou quanto gasta por mês para visitar a namorada. Já que dois vivem um relacionamento à distância, visto que ele vive em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.