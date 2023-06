Emocionado, MC Daniel chora após show em Portugal: ‘Propósito de vida’

Cantor de funk MC Daniel, namorado de Mel Maia, celebra emocionado primeira apresentação no exterior

Nesta última sexta-feira, 2, o cantor de funk MC Daniel celebrou bastante seu primeiro show em Portugal. Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, o artista se emocionou bastante antes de entrar no palco europeu.

“Era um propósito de vida, na Europa fazendo um show. Dar valor para esse momento, desfrutem! Lembrem da vida de vocês, tudo o que passamos. Não estou no corre só por mim, sempre que me atacarem, lembrem-se disso”, comentou o cantor de funk, bastante emocionado antes de se apresentar para seus fãs portugueses.

Além disso, Daniel aproveitou para falar quais são seus objetivos e ambições para sua vida e sua carreira na música. “Tenho vontade de cantar no Super Bowl, de fazer feat em espanhol e em inglês com grandes artistas, de cantar no Rock in Rio, atuar, fazer um filme, uma série, lançar uma marca de camisa, montar uma ONG... Eu não paro, quero ser melhor todos os dias”, revelou.

“Eu gosto de sonhar com o impossível até virar possível. Tenho o sonho de casar com minha namorada, ver ela de branco, ter filhos e uma fazenda”, completou o famoso, na legenda da publicação que compartilhou em seus stories, que namora a atriz Mel Maia.

MC Daniel é um cantor de funk, mais conhecido como Falcão do Funk, nascido em Taboão da Serra, na zona sul da cidade de São Paulo. Com apenas 24 anos de idade, o famoso estourou no ano de 2022 com suas músicas e seu jeito irreverente de levar a vida. Ainda no ano passado, engatou um relacionamento com a atriz Mel Maia, após meses de especulações.

MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar Mel Maia

O cantor MC Daniel, resolveu abrir o jogo e revelou na internet e revelou quanto gasta por mês para visitar a namorada. Já que dois vivem um relacionamento à distância, visto que ele vive em São Paulo e ela no Rio de Janeiro.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.