MC Daniel revela que gasta uma fortuna para visitar a namorada, Mel Maia

Namorado da atriz Mel Maia, MC Daniel desembolsa uma fortuna para visitar a namorada no Rio de Janeiro todos os meses

O cantor MC Daniel (24) contou que desembolsa uma fortuna para visitar sua namorada, a atriz Mel Maia (19). Ele mora em São Paulo e ela vive no Rio de Janeiro. Com o namoro à distância, ele precisa se locomover todos os meses para visita a amada com frequência e isso tem um custo alto.

Em conversa com Mike Bernardino, segundo o colunista Leo Dias, ele contou que chega a gastar R$ 300 mil por mês para manter a sua rotina de viagens para ver a amada, incluindo passagem aérea, seguranças e produtores.

“Gasto R$ 300 mil de passagem aérea. Acontece que toda vez que eu vou para o Rio, eu levo dois seguranças e dois produtores”, disse ele, que ainda completou: “Quando ela está gravando, eu vou dar uma vivida. Aí, vamos para uma praia que não tem ninguém, porque não tem como nós irmos em praias normais”.

MC Daniel mostra Mel Maia com presente de aniversário

Há poucas semanas, a atriz Mel Maia completou 19 anos de idade nesta semana e ganhou vários presentes encantadores. Depois de se emocionar com presente encantador e simbólico do namorado, o cantor MC Daniel (24), ela abriu os outros presentes e encontrou itens de luxo.

Nas redes sociais, MC Daniel revelou que deu em parceria com sua mãe e um amigo uma bolsa de luxo para a amada. Ela foi presenteada com uma minibolsa da grife Gucci, que do modelo Dionysus Mini e é avaliada em R$ 5.760. “Deu uma roncada, hein amor? Ganhou uma bolsa da Gucci, Pandora, um Play 5, um iPhone 14”, descreveu ele enquanto ela abria as embalagens.

No dia do aniversário de Mel Maia, MC Daniel entregou um álbum de fotos com momentos do casal para a namorada. Ela ficou encantada com o presente especial e disse que foi o que mais gostou. "Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele em seu perfil.