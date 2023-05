Namorado de Mel Maia revela os presentes caros da amada após item simbólico

Após Mel Maia se emocionar com presente simbólico do namorado, MC Daniel revela que ela também ganhou presentes luxuosos

A atriz Mel Maia completou 19 anos de idade nesta semana e ganhou vários presentes encantadores. Depois de se emocionar com presente encantador e simbólico do namorado, o cantor MC Daniel (24), ela abriu os outros presentes e encontrou itens de luxo.

Nas redes sociais, MC Daniel revelou que deu em parceria com sua mãe e um amigo uma bolsa de luxo para a amada. Ela foi presenteada com uma minibolsa da grife Gucci, que do modelo Dionysus Mini e é avaliada em R$ 5.760.

Além disso, ele contou que ela ganhou outros itens de chiques. “Deu uma roncada, hein amor? Ganhou uma bolsa da Gucci, Pandora, um Play 5, um iPhone 14”, descreveu ele enquanto ela abria as embalagens.

No dia do aniversário de Mel Maia, MC Daniel entregou um álbum de fotos com momentos do casal para a namorada. Ela ficou encantada com o presente especial e disse que foi o que mais gostou. "Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele em seu perfil.

Mel Maia mostra o bolo do seu aniversário

No dia 3 de maio, a atriz Mel Maia celebrou o seu aniversário com uma festa em família e mostrou uma foto do bolo da comemoração. A estrela celebrou a data especial com um bolo redondo decorado com borboletas e o número 19. Além disso, ela enfeitou a mesa com vários docinhos, incluindo brigadeiros e beijinhos.

Logo depois, ela agradeceu pelo carinho no seu aniversário. “Quero agradecer todas as mensagens de carinho e de aniversário. Infelizmente eu não consigo ver e responder todos, pelo menos não hoje. É muita mensagem, mas aqui eu estou para agradecer todo mundo que me mandou mensagem. Quero agradecer de coração”, afirmou.