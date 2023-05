Mel Maia ganha presente baratinho do namorado que se justifica: "De coração"

Mel Maia ganha presente baratinho de MC Daniel; atriz comemorou 19 anos com festão no Rio

Em um momento emocionante, a atriz Mel Maia foi surpreendida pelo namorado, o funkeiro MC Daniel. É que ele presentou a amad em seu aniversário de 19 anos com algo inesperado. A festa aconteceu neste domingo, 7.

Nas redes sociais, ele mostrou o momento em que entregou um presente barato e simbólico: um álbum com fotos de momentos do casal . Ele disse que o presente inusitado foi o que ela mais gostou até hoje.

"Dou milhares de presentes para ela que tem valor em dinheiro, esse foi barato e de coração. O que ela se emocionou e mais gostou desde quando começamos a namorar", disse ele em seu perfil. O funkeiro ainda lembrou uma conversa com o pai.

"Meu pai me disse um dia que eu ia ter muito dinheiro, e que quando encontrasse a mulher da minha vida ela iria dar valor nas minhas atitudes mais simples. Hoje você está no céu e tudo o que me dizia está acontecendo", relatou.

Mel Maia ainda ganhou uma declaração de amor do funkeiro. "Falar de você é como explicar o mar, o céu, as estrelas, coisas que são infinitas, intensas, perfeitas que só Deus explica a existência, um dia vou perguntar pra ele conseguiu inventar a pessoa mais linda do mundo", escreveu ele.

PODEROSA!

Mel Maia (19) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para comemorar seu aniversário. Ela completou 19 anos na última quarta-feira, 3.

A atriz, que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo, reuniu os familiares e amigos neste domingo, 7, para comemorar mais um ano de vida com uma festa luxuosa no Rio de Janeiro, e para o evento apostou em um top e saia de crochê. "Start nos 19 da Memel", disse ela ao mostrar a produção.