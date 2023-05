Mel Maia esbanja beleza ao comemorar aniversário com look de crochê: "Start nos 19"

A atriz Mel Maia comemorou o aniversário de 19 anos com um look de crochê feito à mão que custa R$ 700

Mel Maia (19) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao mostrar o look que escolheu para comemorar seu aniversário. Ela completou 19 anos na última quarta-feira, 3.

A atriz, que está no ar na novela Vai na Fé, da Globo, reuniu os familiares e amigos neste domingo, 7, para comemorar mais um ano de vida com uma festa luxuosa no Rio de Janeiro, e para o evento apostou em um top e saia de crochê. "Start nos 19 da Memel", disse ela ao mostrar a produção.

O look escolhido por Mel foram feitos à mão. O top de flor off-white e a saia com pala e cordão para ajustar, da mesma cor, custaram R$ 700. A designer responsável pelas peças é a mesma que produziu a roupa da atriz no seu aniversário do ano passado.

Confira as fotos do look de Mel Maia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Look de Mel Maia - Reprodução/Instagram

Bolo de aniversário

Mel Maia completou 19 anos de vida na última quarta-feira, 3, e comemorou de forma intimista. A estrela ganhou um bolo de aniversário para soprar as velinhas ao lado da família e dos amigos. A estrela celebrou a data especial com um bolo redondo decorado com borboletas e o número 19. Além disso, ela enfeitou a mesa com vários docinhos, incluindo brigadeiros e beijinhos.

Nos stories do Instagram, ela agradeceu pelo carinho que recebeu no seu aniversário. "Quero agradecer todas as mensagens de carinho e de aniversário. Infelizmente eu não consigo ver e responder todos, pelo menos não hoje. É muita mensagem, mas aqui eu estou para agradecer todo mundo que me mandou mensagem. Quero agradecer de coração", afirmou.

