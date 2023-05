Mel Maia mostra a foto do bolo do seu aniversário de 19 anos

Mel Maia comemora seus 19 anos com festa intimista e mostra o bolo simples para celebrar seu aniversário

A atriz Mel Maia completou 19 anos de vida na última quarta-feira, 3, e comemorou de forma intimista. A estrela ganhou um bolo de aniversário para soprar as velinhas ao lado da família e dos amigos e ela mostrou o doce nas redes sociais.

A estrela celebrou a data especial com um bolo redondo decorado com borboletas e o número 19. Além disso, ela enfeitou a mesa com vários docinhos, incluindo brigadeiros e beijinhos.

Nos stories do Instagram, ela agradeceu pelo carinho que recebeu no seu aniversário. “Quero agradecer todas as mensagens de carinho e de aniversário. Infelizmente eu não consigo ver e responder todos, pelo menos não hoje. É muita mensagem, mas aqui eu estou para agradecer todo mundo que me mandou mensagem. Quero agradecer de coração”, afirmou.

Mel Maia exibe fotos só de biquíni

A atriz Mel Maia (18), que interpreta a personagem Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou um dia de folga das gravações para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi relaxar com as amigas em um chalé e aproveitou para renovar o seu estoque de fotos.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos de biquíni enquanto renovava o bronzeado na área da piscina. A estrela surgiu apenas de biquíni fio-dental bege e deixou à mostra suas tatuagens e também o corpaço sarado e curvilíneo.