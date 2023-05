Jojo Todynho e Mel Maia causam alvoroço durante encontro na academia

Mel Maia faz farra na academia ao surgir dançando com Jojo Todynho para comemorar o "sextou"

Na manhã desta sexta-feira, 05, Mel Maia (19) compartilhou em suas redes sociais um inusitado vídeo ao lado de alguns colegas na academia. A intérprete de Guiga em 'Vai na Fé' , da Globo, mostrou a turma fazendo uma dancinha ao som da música 'Eterna Sacanagem', de Jottapê e MC Kevinho, para comemorar a chegada do final de semana.

"Jojo Todynho veio fazer tiktok com a gente", escreveu a atriz na legenda da gravação, em que surge rebolando até o chão na companhia de Jojo Todynho (26). Vale lembrar que a dupla treina no mesmo lugar e com a mesma personal.

Há algumas semanas atrás, as globais se encontraram novamente no local.“Bom dia, vamos que hoje é dia de cardio e é isso. Hoje meu dia vai ser cheio. Já começamos o dia intensamente”, disse Jojo.

VEJA O STORY DE MEL MAIA:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

