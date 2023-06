Acabou? MC Daniel surge sem aliança de compromisso após suposta crise vir à tona

Namorado de Mel Maia, MC Daniel surge sem aliança de compromisso após suposta crise vir à tona; entenda o que aconteceu!

Na tarde da última segunda-feira, 05, o cantor MC Daniel fez questão de compartilhar uma série de fotos com os seguidores para mostrar que está em Paris, na França, para realizar a tão sonhada turnê de shows internacionais, e um detalhe chamou atenção do público: ele estava sem a aliança de compromisso com a atriz global Mel Maia.

Na ocasião, o funkeiro surgiu radiante ao posar de frente a Torre Eiffel. Ao publicar os registros foi possível ver que o anel luxuoso, avaliado em R$ 60 mil, não estava mais em sua mão. “Me chama de parismático a França já não é mais a mesma, Fafá de Belém tá em Paris, padrinhos mágicos, zubumafu merci bocu”, escreveu ele na legenda.

Rapidamente nos comentários, o artista recebeu uma enxurrada de questionamentos sobre a aliança de compromisso que não estava em seu dedo. "Gente, ele e a Mel não estão mais juntos?", perguntou uma. "Por que está sem aliança?", indagou outro. "Tá sem aliança porque", disse uma terceira.

De acordo com informações do colunista Léo Dias, amigos próximos ao casal apontaram que o relacionamento entre os dois vem enfrentando uma crise. Juntos há pouco mais de oito meses, MC Daniel e Mel Maia estão vivendo romance à distância por conta de suas agendas de compromissos que não se encaixam.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MC DANIEL:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MC DANIEL 🦅 FALCÃO DO FUNK (@mcdanieloficiall)

Sensitiva prevê término polêmico do relacionamento de Mel Maia e MC Daniel

Recentemente, a sensitiva Bianca Godói fez mais uma previsão chocante. Isso porque ela comentou sobre o possível término polêmico do relacionamento da atriz Mel Maia com o cantor MC Daniel, no qual estão juntos há sete meses.

"Eu vejo um grande problema do MC Daniel, um grande confronto num show, e ele e a Mel Maia vão anunciar a separação logo, logo, em breve, uma separação muito polêmica", começou ela no vídeo publicado nas redes sociais.

Os seguidores foram à loucura após a revelação que o casal enfrentará um grave problema no relacionamento que irá envolver a justiça. "Vai ter até assuntos judiciais envolvendo o cantor e a atriz". "Ah, que triste, acho eles lindos!", lamentou uma. "Que triste, adoro eles juntos", comentou outra. "Não curto ambos. Esse cara pra mim é uma fachada das grandes pra coisas piores. Sei não", criticou uma terceira.