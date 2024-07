Tom Cruise e o filho: Motivo da proximidade deles vem à tona

Tom Cruise tem uma relação próxima com apenas um dos três filhos e o motivo vem à tona na imprensa internacional

O ator Tom Cruise teve três filhos: Connor, Bella e Suri. Porém, ele é próximo de apenas um deles. O artista nutre uma boa relação de convivência com Connor, que é fruto do casamento com a atriz Nicole Kidman. Agora, o motivo da proximidade deles veio à tona.

De acordo com a imprensa internacional, os dois são próximos por causa da Cientologia, que é religião deles. Pai e filho costumam fazer parte da rotina um do outro, tanto que foram vistos recentemente em shows e festas nos Estados Unidos.

Tom e Connor moram perto da sede da Cientologia e o rapaz até fez uma tatuagem em homenagem à religião. Inclusive, ele é considerado um ‘menino de ouro’ da Cientologia e pode crescer dentro do culto.

Vale lembrar que Bella também segue a Cientologia, mas ela vive no Reino Unido. Connor e Bella não são próximos da mãe, Nicole Kidman, que não apoiou a proximidade dos filhos com a religião do pai.

Tom Cruise descarta aposentadoria

O astro Tom Cruise descartou qualquer plano de aposentadoria nos próximos anos e disse que planeja alcançar seu colega Harrison Ford, protagonista do recém-lançado ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ (2023) e na ativa aos 80 anos.

Com recém-completados 61 anos, o ator que é a da franquia ‘Missão: Impossível’ falou sobre o futuro de sua carreira em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald.

“O Harrison Ford é uma lenda”, elogiou Cruise sobre os feitos do colega de profissão no mais recente ‘Indiana Jones’. “Eu espero ainda estar na ativa com a idade dele, ainda tenho mais 20 anos para alcançá-lo. Espero ainda estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele”.