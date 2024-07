Mel Maia se pronuncia após suposto vídeo íntimo circular: 'Inteligência artificial'

A atriz Mel Maia surgiu abalada no Instagram após um suposto vídeo íntimo vazar, o que ela apontou se tratar de uma produção fake de IA

Mel Maia se pronunciou, nesta quinta-feira, 4, após ter seu nome atrelado a um suposto vídeo íntimo. Em tom de desabafo sobre as redes sociais, a atriz negou que se tratasse de um registro verdadeiro, já que afirmou nunca ter deixado alguém filmá-la em situações daquele tipo, e apontou que a produção poderia ser uma das criações fakes de inteligência artificial. Confira o que ela disse a seguir.

"Estou meio distante das redes sociais, não entro em Twitter (X) para ler fofoca, porque acho um ambiente muito tóxico, onde costumam a falar muito mal das outras, produzir fake news", começou a artista. Mel tem um perfil destinado às seguidores, onde ela fala sobre beleza, o cotidiano e alertas sobre a toxidade das redes.

"Aqui vocês são minhas amigas, vocês são muito legais e eu adoro conversar com vocês. Estou vendo que vocês estão aflitas, mas fiquem tranquilas, porque eu, Mel, estou pouco me f*dend*. Todo mundo sabe que aquilo é um vídeo é de inteligência artificial, mas insistem em dizer que é verdade", continuou ela.

Em seguida, a atriz apontou que não deixaria alguém filmá-la em relações sexuais: "Vocês acham que em sã consciência, eu deixaria fazerem um vídeo meu desse? O povo já inventou que eu morri, que eu bati em fotógrafo, que eu cuspi em fã, coisas aterrorizantes sobre mim. Já fizeram até montagem minha pelada. Estou no ramo (artístico) desde os cinco anos e desde lá, sou obrigada a ver barbaridades sobre mim na internet".

