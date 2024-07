Sophie Charlotte e Xamã passaram o Dia dos Namorados juntos, diz site

Em meio aos rumores de romance, Sophie Charlotte e Xamã passaram o Dia dos Namorados juntos no Rio de Janeiro, diz site

Parece que o romance entre Sophie Charlotte e Xamã realmente está rolando! Após virarem assunto nas redes sociais ao surgirem juntos em uma premiação, a Folha de S. Paulo informou que os artistas passaram o Dia dos Namorados lado a lado.

Para quem não sabe ou não se lembra, a atriz chegou acompanhada do cantor no Prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), evento realizado em São Paulo, em que a atriz foi premiada como melhor atriz.

E não para por aí. Para o Dia dos Namorados, Sophie e Xamã foram a um restaurante francês localizado na praia do Flamengo, zona sul do Rio de Janeiro. Ainda segundo informações do F5, eles estavam acompanhados de amigos no local.

Já no final do mês de junho, o suposto casal chegiu de mãos dadas em um evento de lançamento do álbum Direto da Selva, do rapper TZ da Coronel. De acordo com o veículo, os dois pediram para não serem fotografados, mas o cantor passou “boa parte da noite” com a mão na cintura da atriz.

Equipe de Sophie Charlotte toma posição após rumores de affair com Xamã

Os nomes de Sophie Charlotte e Xamã têm se tornado assunto nas últimas semanas após rumores de que os artistas estariam vivendo um affair. No ar em Renascer, eles foram vistos juntos na noite de terça-feira, 2, e aumentaram os boatos sobre um possível romance.

Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Sophie Charlotte informou que não comenta assuntos sobre a vida pessoal de seus artistas. A atriz chegou acompanhada de Xamã a premiação da Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA).

Os dois posaram juntos publicamente e também foram registrados conversando durante o evento, que aconteceu no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Durante a noite, Sophie foi eleita melhor atriz pela APCA e subiu ao palco para receber o troféu. Veja!