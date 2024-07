João Gomes deixa comentário em vídeo de Ary Mirelle: 'Ordenha'

Ary Mirelle compartilhou um vídeo de dancinha em sua conta no Instagram e recebeu um comentário inusitado do marido João Gomes

Em suas redes sociais, Ary Mirelle sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de cinco milhões de seguidores. A moça publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece dançando.

Com um top preto e shorts jeans, Ary arrasou na coreografia. "Dançarina. Não é o vídeo de uma dançarina profissional, relevem. Obrigada", escreveu ela na legenda.

Mas o que chamou mesmo a atenção dos seguidores foi o comentário deixado por João Gomes na publicação. O cantor deixou uma mensagem para lá de inusitada para a amada. "Venha aqui para eu fazer a ordenha", escreveu ele acrescentando o emoji de uma mamadeira.

O comentário tem a ver com o fato de que Ary se tornou mamãe recentemente. Ela e João são pais de Jorge, de apenas cinco meses.

Dia de folga

Recentemente, João Gomes aproveitou o dia de folga para ficar ao lado de seu filho, Jorge, de cinco meses. Nas redes sociais, o cantor compartilhou uma sequência de fotos abraçando e dando carinho para o bebê, deixando os fãs apaixonados. O pequeno é fruto do relacionamento com Ary Mirelle.

"Dia de folga. Esse carinha está muito gostosão", escreveu o artista na legenda da publicação. Nas imagens, Jorge está sorrindo ao receber os carinhos do pai.

Nos comentários, os seguidores ficaram encantados com as cenas compartilhadas. "Esses momentos não tem preço", escreveu um seguidor. "Lindos, que Deus abençoe sempre", desejou outro. "É apaixonado nesse papaizinho", apontou mais uma fã.

Para quem não sabe, há pouco tempo João Gomes passou por uma despedida dolorida do filho e da esposa, já que precisou passar grande parte do mês de junho longe por conta da agenda de shows intesna. "Te amamos, papai, vamos ficar com muita saudade. Vamos ficar te esperando, Deus te proteja”, escreveu Ary Mirelle na ocasião.