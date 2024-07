Em Londres, Marina Sena compartilha vídeo ao lado do namorado, Juliano Floss

Marina Sena mostrou detalhes da intimidade ao lado de de Juliano Floss; o casal assumiu o relacionamento durante viagem para a Europa

Nesta quinta-feira, 04, Marina Sena compartilhou um vídeo divertido ao lado do namorado, o influenciador Juliano Floss. Os dois registraram vários momentos de intimidade nos bastidores de uma viagem juntos para Londres.

No vídeo, em que também aparecem amigos do casal, os dois se divertem com várias situações que saíram do previsto. Em um dos momentos, ela chega a confundir o namorado. "Tem alguém loiro ali, será que é ele? Não, é uma menina", diz ela.

Durante uma viagem, a cantora "sofreu" de saudade do namorado, que tinha ido a um restaurante e estava sem bateria no celular. "O celular dele descarregou, não tenho notícias dele", disse com o rosto encostado no vidro enquanto observava o influenciador de longe.

Marina Sena também mostrou a reação dos amigos ao namoro. Ela compartilhou uma chamada de vídeo e imagens de passeios após um dos shows que realizou na capital inglesa. "Lá em Londres vez em quando me sentia longe daqui", escreveu ela na legenda citando a letra de Back in Bahia, de Gilberto Gil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Sena (@amarinasena)

Eles confirmaram o relacionamento na última quarta-feira, 03, com um álbum de fotos tiradas durante uma viagem a Amsterdã, na Holanda. Os dois apareceram em clima de romance e se beijaram nas imagens. Os boatos do namoro passaram a circular em abril deste ano

Amor entre amigos

O relacionamento de Marina e Juliano começou com um rumor, meses após o dançarino terminar com a tiktoker e cantora Vivi Wanderley. Os três faziam parte de um grupo em comum com Anitta e chegaram até mesmo a viajar juntos antes do término dos dois influenciadores. Ainda quando relacionamento se tratava apenas de um rumor, Vivi falou sobre o assunto ao GShow, tentando se desviar do assunto:"Não cabe a mim falar sobre isso, porque é uma coisa que não faz mais parte da minha vida. (...) Estou fora desse mundo de fofocas", pontuou ela.