Tom Cruise descarta aposentadoria e se compara com Harrison Ford, de 80 anos

‘Espero estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele’, disse Tom Cruise

O astro Tom Cruise descartou qualquer plano de aposentadoria nos próximos anos e disse que planeja alcançar seu colega Harrison Ford, protagonista do recém-lançado ‘Indiana Jones e A Relíquia do Destino’ (2023) e na ativa aos 80 anos.

Com recém-completados 61 anos, o ator que é a da franquia ‘Missão: Impossível’ falou sobre o futuro de sua carreira em entrevista ao jornal australiano The Sydney Morning Herald.

“O Harrison Ford é uma lenda”, elogiou Cruise sobre os feitos do colega de profissão no mais recente ‘Indiana Jones’. “Eu espero ainda estar na ativa com a idade dele, ainda tenho mais 20 anos para alcançá-lo. Espero ainda estar fazendo ‘Missão: Impossível’ quando tiver a idade dele”.

Tom Cruise falou sobre em uma entrevista para o diário australiano em meio aos seus trabalhos de divulgação de ‘Missão: Impossível – Acerto De Contas Parte 1’ (2023). O ator é conhecido por fazer suas próprias cenas de ação sem dublês, não deixou claro quais são seus planos sobre isso quando tiver 80 anos. No sétimo ‘Missão: Impossível’, por exemplo, ele protagoniza uma sequência na qual pula de moto de um penhasco.

Cruise revelou recentemente ter gravado a sequência com a moto no penhasco já no primeiro dia de filmagens de ‘Missão: Impossível: Acerto de Contas Parte 1’ Ele falou sobre a cena em entrevista ao site Entertainment Tonight, explicando suas motivações.

“Saberíamos desde já se continuaríamos as filmagens ou não. 'Vamos descobrir no primeiro dia!'”, disse Cruise, deixando implícita a possibilidade de não sobreviver à cena“.

Elenco de Missão Impossível tem medo de que Tom Cruise morra

Simon Pegg, revelou que tem medo de que o amigo morra em uma das diversas cenas perigosas que faz há anos, dispensando dublês durante as filmagens.

“Tom está pulando de penhascos em uma motocicleta, ele está pendurado em trens - é uma coisa genuinamente perigosa. Há sempre uma sensação de que, um dia, algo pode dar errado, podemos perder Tom, sabe”, revelou Simon, durante um bate-papo com o site Deadline.