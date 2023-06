Elenco de Missão Impossível tem medo de que Tom Cruise morra

Ator Tom Cruise é conhecido por dispensar dublês em cenas de ação perigosíssimas nos filmes

Nesta segunda-feira, 19, aconteceu a pré-estreia de Missão: Impossível - Acerto de Contas Parte I, na cidade de Roma, na Itália. E durante uma entrevista, o colega de elenco do astro da franquia, Tom Cruise, Simon Pegg, revelou que tem medo de que o amigo morra em uma das diversas cenas perigosas que faz há anos, dispensando dublês durante as filmagens.

“Tom está pulando de penhascos em uma motocicleta, ele está pendurado em trens - é uma coisa genuinamente perigosa. Há sempre uma sensação de que, um dia, algo pode dar errado, podemos perder Tom, sabe”, revelou Simon, durante um bate-papo com o site Deadline.

O ator ainda aproveitou para afirmar que todos ficam extremamente receosos quando Tom faz uma de suas acrobacias durante as filmagens. “Sempre que há uma grande façanha, todos nós temos aquela sensação de medo, mas ele sempre consegue”, disparou. Simon ainda brincou que tem ‘sorte’ de seu personagem ‘ficar atrás do computador’.

Durante todos os anos no comando da franquia, Tom Cruise já se pendurou em uma asa de um avião em movimento, salto de paraquedas de um helicóptero a mais de três mil metros de altura, pulou de uma moto a 50 metros, entre muitas outras peripécias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Top Gun (@topgunmovie)

Tom Cruise teria se irritado com Lewis Hamilton após rumores de relacionamento com Shakira

Recentemente, Tom Cruise se viu preso em um triângulo amoroso envolvendo o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, e a cantora colombiana Shakira. De acordo com a publicação do Daily Mail, o astro da franquia ‘Missão Impossível' estaria com o ego ferido pelo relacionamento do piloto com a cantora colombiana. Na avaliação de Cruise, Hamilton teria “o ultrapassado” em seu empenho para conquistar a artista. Uma fonte ligada ao ator disse à publicação que o mesmo acreditava que ele e Shakira “tinham uma química incrível e tomava como certo que os dois logo mais estariam namorando”. Cruise teria ficado ainda mais sentido porque considera Hamilton seu amigo. Ainda assim, ele não teria desistido de tentar sua chance com a cantora e só planeja seguir com a vida caso o piloto e a artista tornassem público seu romance.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!