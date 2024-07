Monique Curi mantém o mesmo peso há 20 anos; saiba como

A atriz Monique Curi, de 56 anos, contou no Instagram o que faz para manter o mesmo peso há 20 anos, mesmo com a menopausa

No ar na novela Família é Tudo, na faixa das sete da Globo, a atriz Monique Curi, de 56 anos, contou no Instagram o que faz para manter o mesmo peso há 20 anos, mesmo com a menopausa. Em seu perfil no Instagram, ela contou que recebe com frequência pedidos para falar sobre seu estilo de vida e alimentação. "Como que consigo ser magra e manter esse peso?", iniciou ela no vídeo.

"Gente, não tem segredo. Alimentação saudável, comida de verdade. Exemplo: meu café da manhã são dois ovos quentes, cozidos ou mexidos, meio mamão papaya, um iogurte natural sem lactose com granolinha. Almoço: comida de verdade. Hoje eu estou comendo arroz integral com feijão, amo feijão mulatinho, brócolis no vapor, abóbora no forno e o bifinho. Lanche: uma fruta, às vezes eu coloco, por exemplo, uma bananinha amassada com whey protein de chocolate e fica um docinho saudável. À noite, eu já elimino o arroz e o feijão, carne, legumes, eu vario salada, folhas. Não tem segredo", falou.

"O ideal é procurar um nutricionista para te mostrar como isso funciona e a quantidade. Porque a quantidade é uma para cada um. Desembale menos, descasque mais, coma o mais saudável possível, tire os embutidos, tenta tirar o pão, tenta tirar açúcar, doce, deixa essas coisas para um fim de semana, para um momento especial. No dia a dia, a gente vive sem. E é tão bom ter uma vida saudável, ter um corpo que você gosta, um corpo que você aceita. Está aqui a minha dica", encerrou.

Nos comentários, os internautas elogiaram o estilo de vida saudável da atriz. "Monique te acho tão linda, você torna tudo tão simples", disse uma. "Nossa, que dica maravilhosa. Obrigada. Estou aqui, na luta, eu chego lá!", disse outra. "Vou seguir sua dica pra ver se eu também fico lindona assim", escreveu outra.

Veja a publicação: