Flávia Viana abre intimidade com família e reflete sobre futuro de filho: 'Trouxe leveza'

Em entrevista à CARAS Brasil, Flávia Viana e Marcelo Zangrandi falaram sobre o sucesso do filho nas redes sociais e como enxergam popularidade do baby

O casal Flávia Viana (40) e Marcelo Zangrandi (37) adoram compartilhar detalhes da rotina da família nas redes sociais e aos poucos têm visto os registros do filho mais novo, Gabriel (4), cativando cada vez mais os seguidores. Em entrevista à CARAS Brasil, eles comentaram sobre o sucesso do pequenino, que não perde uma oportunidade de aparecer ao lado dos pais.

"O Gabriel veio depois de duas perdas, que os nossos seguidores acabaram acompanhando. Ele veio em meio a pandemia e ele trouxe muita felicidade, não só para a nossa família, mas para quem acompanha. Ele é uma criança muito carismática, muito amada", diz Flávia.

"Eu tomei uma bronca dele hoje. Ele disse: 'Você não deu um bom dia amiguinhos com o Gabriel'. Então, realmente ele trouxe uma leveza, sabe? A nossa família está completa. A gente está muito feliz. É uma responsabilidade, mas foi a maior bênção que a gente pode construir. Sem dúvida", completa a mamãe.

Sobre o futuro artístico do bebê da família, Flávia e Marcelo confessam que não pensam muito nesse detalhe, mas garantem que estão dispostos a aceitar as decisões do pequeno. "Não tem uma torcida, mas tem umas coisas que ele fala assim: 'Mamãe, por favor, fica aqui pra sempre'. Tem umas frases que me pegam", afirma a vencedora de A Fazenda 9.

Ainda durante o bate-papo, Marcelo comentou sobre como lida com as redes sociais, onde possui mais de 3 milhões de seguidores. Segundo o artista, se expor nunca foi um problema, mas ele às vezes precisa limitar algumas publicações para curtir um tempo off com sua família.

"Eu gosto de gente em casa e a Flávia também, então quanto mais melhor, é muito gostoso compartilhar esses momentos em casa, mas também é muito gostoso estar nesses momentos, desligado de qualquer rede social e participar. Então tem coisas que a gente acaba mostrando, porque a gente está curtindo muito aquele momento. Mas de fato, a gente gosta muito de compartilhar com todo mundo", revela.