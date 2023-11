Flávia Viana combina look com o filho e encanta os fãs: "É muita perfeição"

A apresentadora Flávia Viana encantou os fãs ao surgir combinando o look com o filho, Gabriel

Flávia Vianaencantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 1º, ao postar uma sequência de cliques inéditos ao lado do filho, Gabriel, de três anos, fruto de seu casamento com Marcelo Zangrandi.

Mas fotos postadas no feed do Instagram, a apresentadora e o herdeiro surgiram sorridentes, fazendo pose em uma escada, e chamaram a atenção ao combinar o look. A mamãe apostou em uma camisa, minissaia e botas, enquanto o pequeno estava com blusa e calça de moletom, além de uma bota.

Ao dividir os registros, a ex-participante do BBB 7 se derreteu. "Na mesma paleta. Deus sou eu de novo e novamente para agradecer!!! Sou abençoada demais, a mulher mais feliz do mundo!", escreveu ela na legenda da publicação.

Os fãs ficaram encantados com a produção da mamãe e do filho. "Que lindos", disse uma seguidora. "Não tenho estrutura/maturidade nenhuma quando vocês ficam combinadinhos", confessou outra. "Eita que é muita perfeição: tal mãe, tal filho", falou uma fã.

Gabriel, vale lembrar, completou três anos em setembro, e na ocasião, Flávia prestou uma bela homenagem nas redes sociais. "Dia 16 de setembro de 2020! O dia em que, em meio a pandemia e incertezas, eu ganhei o maior presente desse mundo, meu Gabriel! [...]", disse a apresentadora em um trecho da declaração. Além do menino, a famosa também é mãe de Sabrina, de 20 anos, fruto de um outro relacionamento.

Confira as fotos:

Susto durante viagem

A influenciadora Flávia Viana passou por um verdadeiro susto durante uma viagem para a França. A ex-BBB, que estava com o marido, Marcelo Zangrandi, relatou que o avião que eles estavam sofreu com grandes turbulências e isso causou o maior pânico nos passageiros.

"Passamos por um TERRÍVEL episódio, uma experiência que nunca imaginei viver. Já tinham servido o jantar no voo, estávamos vendo filme (...) quando de repente começa uma turbulência. Eu olhei para o Marcelo mas continuei firme (com medo, mas firme) achando que era uma turbulência comum, mas não, o avião começou a sacudir de uma maneira severa, algo que nunca tinha visto antes", disse ela em um trecho do vídeo postado nos Stories do Instagram.