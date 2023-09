Flávia Viana e Marcelo Zangrandi comemoram aniversário de 3 anos do filho

Nas redes sociais, Flávia Viana e Marcelo Zangrandi prestaram uma bela homenagem no aniversário do filho, Gabriel

Flávia Vianae Marcelo Zangrandiusou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho, Gabriel. O menino completou três anos de vida neste sábado, 16, e ganhou uma bela homenagem dos papais corujas.

No Instagram, a apresentadora postou um vídeo mostrando a surpresa que preparou para o aniversariante. Assim que acordou, Gabriel, que estava usando um pijama listrado, foi surpreendido com alguns balões prata e também com um bolinho de chocolate.

Ao dividir o momento, Flávia relembrou o nascimento do herdeiro em meio a pandemia da covid. "Dia 16 de setembro de 2020! O dia em que, em meio a pandemia e incertezas, eu ganhei o maior presente desse mundo, meu Gabriel! O anjo portador das boas novas veio nos trazer todas as melhores notícias que pudemos ter, alegria, VIDA, luz, bençãos sem fim!!! Feliz 3 anos meu filho! Que Deus te blinde, guarde e proteja hoje e em todos os dias da tua vida! Te amo sem fim!", se declarou ela, que também é mãe de Sabrina, de 20 anos, de outro relacionamento.

Depois foi a vez de Marcelo homenagear o herdeiro. Em seu Instagram, ele recordou um vídeo com o pequeno e a esposa, e parabenizou. "Hoje é seu dia! Em momentos simples como esse que percebo o quão grande é o meu amor por você! Eu não imaginava o sentimento infinito que é ser pai, é algo grandioso demais! 3 anos que você me traz alegria até nos dias mais difíceis! PARABÉNS, GABS!", disse o papai.

Flávia, vale dizer, ficou conhecida após participar do BBB 7, da Globo. Ela também participou da nona edição do reality A Fazenda, da Record TV, e foi a grande campeã. Já Marcelo fez parte do humorístico Pânico na Band, entre 2012 e 2014. Ele também participou de A Fazendaː Nova Chance. Os apresentadora estão casados desde 2017.

Confira as homenagens:

