Flávia Viana mostra resultado de treinos na academia e surpreende Mari Gonzalez; veja

Flávia Viana está pegando firme na malhação e chamou atenção de Mari Gonzalez nas redes sociais

Flávia Viana é verdadeiramente assumida uma adepta da vida saudável. Nas redes socias, a influenciadora sempre reforça a importância de uma boa alimentação e o quanto os exercícios fazem bem à saúde.

Em seu perfil no Instagram, Flávia compartilhou uma foto em que aparece na academia. De top branco e short neon verde, a apresentadora fez uma selfie no espelho e ostentou o shape sarado. "Treininho aqui no prédio mesmo, fazendo por mim o que ninguém pode fazer! E você, já se cuidou hoje?", perguntou.

Mari Gonzalez se deparou com o registro e exaltou a beleza de Flávia. "Que gostosa", disparou a ex-BBB. "Chego lá hehe", respondeu a campeã de "A Fazenda 9", reality rural da Record TV. Os seguidores também deixaram elogios para a atriz.

"Você impactou até a minha timeline com esse corpão de dar inveja", disse uma. "Minha inspiração. Um dia também quero ser assim", afirmou outra. "Uau. Muito musa", destacou uma terceira. "Um corpo é um corpo. Maravilhosa", acrescentou um. "Um exemplo a ser seguido. Faz muito bem de se cuidar, alimentação balanceada e exercícios físicos. Sem dúvida seu segredo de beleza", opinou uma. "Olha a barriga dessa mulher", apontou outra.

Quem é Flávia Viana

Flávia Viana é casada com o humorista Marcelo Zangrandi, com quem tem um filho. Além de Gabriel, de 2 anos, ela também é mãe de Sabrina Viana, de 21, fruto de um relacionamento anterior. As duas costumam ser confundidas como irmãs por muita gente, segundo a artista.

A fama de Flávia veio com a participação no "Big Brother Brasil 7", em 2007. Durante o reality show da Globo, conheceu Fernando Bacalow e engatou romance com o DJ. A união durou 9 anos e eles colocaram um ponto final na relação em 2016.