Flávia Viana combina look transparente com saia feita de cintos e divide web: 'Acha que faz moda'

Influenciadora mostrou roupa usada em festival e dividiu opiniões com produção ousada

Flávia Viana atraiu holofotes com ao apostar em look de renda transparente para festival de música em São Paulo no último fim de semana. Em seu perfil no Instagram, a apresentadora contou que a peça é da filha, Sabrina, de 20 anos.

"Festival dá para ousar e eu amo experimentar novas propostas e me jogar de verdade. Look improvisado com peças antigas mas amei real oficial! Bora curtir", escreveu a campeã da 9ª edição de "A Fazenda", reality rural da Record TV.

A lingerie à mostra tem ganhado cada vez mais espaço na moda. Polêmico para alguns e visionário para outros, o estilo está longe de ser novidade. O que muda é a ousadia contemporânea. Flávia, por exemplo, arrematou a produção com vários cintos da grife Diesel, formando uma saia.

Flávia Viana deixou lingerie à mostra em look ousado (Foto: Reprodução Instagram)

O visual dividiu seguidores, conquistando elogios e críticas. "Um dos piores looks que já vi na vida", detonou uma. "Alguém barra essa mulher, pelo amor de Deus. Ela acha que faz moda, só pode", disse outra. "Você é linda, mas seus looks ultimamentes não tem sido nada elegantes", falou uma terceira.

"Muito feio esse look, desculpa", acrescentou um. "Não gostei de jeito nenhum. Ela acha mesmo que está arrasando? Jesus Cristo, quanta exposição", detonou outro. "Quem disse que gostou está mentindo. Isso não é roupa, para começar... Muito vulgar sair assim. A quantidade de roupas que tem e me sai com isso", reprovou uma.

Flávia Viana aliou look transparente a saia feita de cintos de marca (Foto: Reprodução Instagram)

Flávia Viana recebe apoio na web

Outros saíram em defesa de Flávia. "Maravilhosa", comentou uma. "Arrasou! Adorei", afirmou outra. "Socorro! O look mais lindo e você sempre deusa", babou uma. "Amei demais. Esse look é perfeito", observou outra. "Ficou maravilhosa. Por que o povo só sabe criticar? Elogia ou fica calado", alfinetou um. "Que gata. Esse look é perfeito", completou uma.

Casado com Flávia, com quem tem um filho, Marcelo Zangrandi, também conhecido como Marcelo Ieié, exaltou a beleza da ex-BBB. "Gata", disparou o humorista.