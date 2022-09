De biquíni, Flávia Viana impressiona ao mostrar corpão sarado: "Perfeita"

A apresentadora Flávia Viana apostou em um biquíni sem alças para renovar o bronze, e deixou os fãs babando ao mostrar seu corpão

Flávia Viana(38) aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze. Nesta sexta-feira, 2, a apresentadora surgiu nas redes sociais usando um biquíni azul sem alças, e deixou os fãs impressionados ao mostrar seu corpão sarado.

Na primeira imagem publicada no Instagram, a loira aparece em pé puxando a parte debaixo do biquíni, deixando em evidência as suas curvas. Já no segundo clique, ela está deitada, cobrindo uma parte do rosto com um chapéu colorido, e sua barriga sarada chamou a atenção.

Além de mostrar a boa forma, Flávia também mostrou um clique fofo com o filho, Gabriel (1), fruto de seu relacionamento com o apresentador Marcelo Zangrandi (36).

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza de Flávia. "Perfeita demais", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Muito musa", falou mais uma. "Um corpo é um corpo, né", comentou uma internauta. "Que amor você e Gabriel juntos", se derreteu uma fã.

Confira os cliques de Flávia Viana de biquíni:

Treino na academia

Flávia Viana usou as redes sociais para exibir sua boa forma ao fazer um treino pesado na academia. A apresentadora publicou um vídeo em que aparece fazendo uma série de exercícios, acompanhado de sua personal trainer. A loira ainda esbanjou estilo ao surgir usando um top preto, todo trançado, combinando com um shorts verde bem clarinho e um tênis roxo.

