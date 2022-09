Flávia Viana esbanja boa forma ao fazer treino pesado na academia: ''Maravilhosa''

Flávia Viana esbanjou boa forma e muita beleza ao exibir o seu treino pesado na academia

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 19h31

Nesta quarta-feira, 31, Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir sua boa forma ao fazer um treino pesado na academia. A loira publicou um vídeo onde ela aparece fazendo uma série de exercícios, acompanhado de sua personal trainer.

Ela ainda esbanjou estilo ao surgir usando um top preto, todo trançado, combinando com um shorts verde bem clarinho e um tênis roxo. O look realçou sua barriga negativada artista, que também está com as pernas e os braços torneados.

Na legenda, ela apenas escreveu: "Meu treino de hoje!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Linda!", disse um. "Que demais!", escreveu outro. "Maravilhosa!", falou um terceiro.

Confira o vídeo arrasador de Flávia Viana esbanjando boa forma durante treino na academia:

View this post on Instagram Uma publicação compartilhada por Flávia Viana (@flavia_viana)

Flávia Viana e a filha esbanjam beleza durante evento

Recentemente, Flávia Viana e sua filha, Sabrina Viana deram um show de estilo ao exibirem os looks escolhidos para um evento sertanejo. Flávia apostou em um vestido brilhante com saia de pluamas, enquanto Sabrina usava uma saia de couro e um cropped com brilhos pendurados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!