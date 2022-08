Filha de Flávia Viana esbanja beleza e estilo em evento com a mãe

Filha de Flávia Viana roubou a cena ao aparecer com a apresentadora no festival 'Farraial'

CARAS Digital Publicado em 21/08/2022, às 10h20

A filha de Flávia Viana (38), Sabrina Viana (20), deu um show de estilo ao lado da mãe neste sábado, 20. Antes de subir no palco, a apresentadora fez fotos com a herdeira mais velha e impressionou ao mostrar como a garota está grande.

De botas parecidas, de cor prata, a loira e a jovem apareceram deslumbrantes no festival Farraial. Para o evento, Flávia Viana apostou em uma produção arrasadora. Além dos calçados nada discretos, ela elegeu um vestido brilhante com saia de plumas.

Já Sabrina Viana foi com uma saia de couro e um cropped com brilhinhos pendurados. De cabelos longos lisos e uma maquiagem com delineado, ela roubou a cena com sua beleza ao posar com a mãe para os cliques.

A filha mais velha da famosa é fruto de um relacionamento que ela teve na juventude aos 18 anos. Atualmente, ela é casada com Marcelo Zangrandi, com quem teve o pequeno Gabriel, de um ano.

Flávia Viana anuncia saída do TV Fama

Após ficar conhecida no BBB 7, Flávia Viana fez inúmeros trabalhos, inclusive participou de A Fazenda em 2017, programa que venceu e conheceu seu marido. No último ano, ela comandou o TV Fama com o esposo. Em fevereiro, a loira anunciou sua saída da atração da RedeTV!.

"Vivendo essa história há quase um ano com a família do TV Fama, ao vivo, fazendo o que eu amo e ao lado de quem eu amo, Marcelo Zangrandi. Venho através desta mensagem comunicar minha saída do Tv Fama para assumir novos projetos", contou ela.

Por fim, ela agradeceu a emissora pela oportunidade. "Agradeço a Rede TV pelo carinho e profissionalismo, e por manterem suas portas abertas para mim para um futuro retorno. Continuaremos com uma ótima relação. Em breve estaremos juntos novamente. Com amor, Flavia Viana", declarou.

