Flávia Viana anuncia saída do TV Fama: ''Estará em ótimas mãos''

A ex-BBB e apresentadora, Flávia Viana, revelou que está deixando o programa da RedeTV!

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 11h27

A apresentadora Flávia Viana (38) anunciou que não faz mais parte do TV Fama.

Em comunicado nesta segunda-feira, 14, a ex-BBB explicou o motivo de sua saída do programa da RedeTV!.

"Vivendo essa história há quase um ano com a família do TV Fama, ao vivo, fazendo o que eu amo e ao lado de quem eu amo, Marcelo Zangrandi. Venho através desta mensagem comunicar minha saída do Tv Fama para assumir novos projetos", contou ela.

Flávia Viana também disse que o marido, Marcelo Zangrandi (35), e Alinne Prado (34) continuarão na atração. "O programa continuará sob o comando do Marcelo ao lado de Alinne Prado que admiro muito, portanto tenho certeza que estará em ótimas mãos", falou.

Flávia Viana deixa o TV Fama e faz agradecimento

Por fim, ela agradeceu a emissora pela oportunidade. "Agradeço a Rede TV pelo carinho e profissionalismo, e por manterem suas portas abertas para mim para um futuro retorno. Continuaremos com uma ótima relação. Em breve estaremos juntos novamente. Com amor, Flavia Viana", declarou.