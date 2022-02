Flávia Viana curte viagem especial na companhia dos filhos, Sabrina e Gabriel: ''Mirante com direito a abraço apertado''

Flávia Viana exibiu um momento muito carinhoso que viveu ao lado dos filhos, Sabrina e Gabriel, durante uma viagem

CARAS Digital Publicado em 07/02/2022, às 18h25

No último domingo, 6, Flávia Viana (38) decidiu usar suas redes sociais para exibir um momento especial que viveu ao lado dos filhos, Sabrina (18) e Gabriel (1), durante uma viagem.

A apresentadora publicou uma série de cliques onde ela aparece em um mirante, admirando a linda vista de Campos do Jordão, enquanto curtia a companhia dos herdeiros, que lhe abraçavam com muito amor e carinho.

Na legenda, ela falou com carinho do momento: "UPA! Café da manhã no mirante com direito a abraço apertado. Dá pra acreditar que esses dois saíram de mim? Ô Deus bom viu?!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Quanta lindeza junta!", disse um. "Que família abençoada", escreveu outro. "Amor que transborda!", falou um terceiro.

Momento emocionante!

Recentemente, Flávia teve que passar alguns dias viajando a trabalho e quando voltou para casa, se emocionou muito ao reencontrar o filho, Gabriel.

"O reencontro depois da minha primeira viagem sem ele! Foi rápido? Sim, dois dias e uma noite? Sim! Mas para nós pareceu uma eternidade!", escreveu ela na ocasião.

Confira os cliques de Flávia Viana coladinha com os filhos durante viagem: